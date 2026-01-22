Maltempo Sicilia, il ciclone Harry ha devastato anche Taormina: il sindaco annuncia l’arrivo dell’esercito | FOTO

“Ho chiesto normalità al più presto! Abbiamo messo in campo un vero e proprio esercito capitanato dalla nostra municipalizzata ASM. Ho chiesto, per quanto possibile, di sgomberare il territorio dalle testimonianze della tragedia causata dal ciclone Harry. Qui siamo a Mazzeo la borgata di Taormina che ha subito i danni maggiori. Anche Webuild ci supporterà con spazzatrici e autobotti per consentirci, entro dopodomani di completare al meglio questa fase. Domenica mattina, al mio ritorno da Milano, sarò a Mazzeo per constare i risultati raggiunti. Io oggi sono a Roma e domani e dopodomani a Milano per impegni istituzionali ma la mia testa ed il mio cuore è lì con voi”: è quanto dichiarato da Cateno De Luca, sindaco di Taormina.

