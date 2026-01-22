Ciclone Harry in Sicilia, Confindustria Catania: “imprese in ginocchio, interventi e ristori immediati”

“La situazione è estremamente seria e mette a rischio la continuità produttiva di molte imprese. Siamo già consapevoli dell’entità dei danni, ma un monitoraggio accurato è indispensabile per rappresentare con forza le esigenze del mondo imprenditoriale”. A dirlo è il presidente di Confindustria Catania, Cristina Busi. Dopo la devastazione lasciata dal ciclone Harry anche le imprese fanno i conti con i danni con “perdite già valutate come ingentissime”. Confindustria Catania ha già avviato una ricognizione strutturata tra le aziende del territorio per raccogliere segnalazioni dettagliate. “Abbiamo chiesto alla Protezione civile che le operazioni di rimozione dei detriti e di messa in sicurezza siano rapide e coordinate”, prosegue Busi.

“Nella zona industriale le condizioni sono critiche – prosegue -: strade dissestate, buche e voragini rendono difficoltosi e, in alcuni casi, pericolosi gli spostamenti di mezzi e lavoratori. Occorrono interventi tempestivi anche per la pulizia dei canali di scolo, oggi ostruiti, che stanno aggravando ulteriormente l’assetto dell’area. La situazione più grave rimane, però, quella del litorale Jonico, particolarmente colpito, dove abbiamo richiesto misure immediate. Le attività turistiche, che negli ultimi anni sono state uno dei settori trainanti dell’economia regionale, si trovano ora in ginocchio. Il blocco delle attività minaccia l’intera filiera turistica, con ripercussioni sull’economia regionale e sulla tenuta dei livelli occupazionali”.

Per la leader degli industriali catanesi “prioritario” resta “l’accesso veloce ai ristori per le imprese colpite: senza sostegni rapidi molte aziende rischiano di non reggere l’impatto di questa emergenza. È fondamentale che Governo e Regione – conclude Busi – intervengano con strumenti straordinari, adeguando le misure alla gravità della situazione”.

