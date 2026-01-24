Ciclone Harry in Sicilia: Ignazio La Russa visite tre località colpite dal maltempo

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, si recherà domani, domenica 25 gennaio, in tre località siciliane recentemente colpite dal maltempo. Prima tappa sarà al lungomare di Letojanni (ore 11.10 circa), a seguire si recherà in piazza Salvo d’Acquisto a Mazzeo (frazione di Taormina) e infine ad Aci Castello, sul lungomare Scardamiano.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.