Ciclone Harry in Sicilia, Musumeci a Ognina: “ricostruire sì, ma con una nuova pianificazione. Con il mare bisogna fare i conti”

“Se si ricostruisce si deve pensare che possa esseri una replica, fra dieci, venti o 50 anni, ma occorre ricostruire con una nuova pianificazione”. Lo ha detto il ministro della Protezione civile Nello Musumeci, a Ognina (Catania) per un sopralluogo dopo il ciclone Harry. “Ricordo che da qualche mese l’assicurazione contro le catastrofi per gli esercizi commerciali è obbligatoria, bisogna vedere quanti esercizi erano assicurati. Quindi, va fatta una attenta ricognizione. Non escludiamo di mettere a disposizione dei comuni di diventare soggetti attuatori. Speriamo che questa lezione possa servire, intanto a rimettere in moto le attività commerciali. Spero che serva a far capire che con il mare bisogna fare i conti in futuro”, dice.

“Aspettiamo che dalla Regioni arrivi formalmente la richiesta di stato di emergenza per la Sicilia, i comuni sono chiamati n queste ore a procedere alla verifica dei danni, ad avanzare una sommaria stima e trasmettere gli atti alla Regione. Sulla scorta dei documenti ricevuti dei comuni colpiti la Regione formula la richiesta al Dipartimento nazionale e quindi al ministro che poi porta al Cdm la richiesta, tutto può avvenire nello spazio di tre o quattro giorni”, conclude Musumeci.

