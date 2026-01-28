Ciclone Harry in Sicilia, Schifani: “danni per 2 miliardi”

“In merito al ciclone Harry, questa mattina mi è stato prospettato che i danni segnalati dagli enti pubblici ammontano a circa due miliardi“: è quanto ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani in un’intervista a SkyTg24 in merito ai danni causati all’isola dal ciclone Harry. In queste ore il presidente del consiglio Giorgia Meloni sta eseguendo un sopralluogo in elicottero nelle zone colpite dal maltempo in Sicilia. Il premier, secondo quanto apprende l’ANSA, è arrivato in aereo a Catania per poi salire su un elicottero accompagnata dal capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano.