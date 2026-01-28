Ciclone Harry in Sicilia, Schifani riunisce la cabina di regia: “procediamo per accelerare i ristori”

“Nella riunione di stasera, abbiamo definito gli atti che domani saranno oggetto di esame della giunta per quanto riguarda i ristori alle aziende colpite dal maltempo. Abbiamo fatto il punto anche sui balneari. La nostra task force sta esaminando tutte le ipotesi in campo: la logica è utilizzare al meglio la spesa pubblica nel rispetto delle leggi e delle procedure”. L’ha detto il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha guidato stasera la riunione della cabina di regia per l’emergenza maltempo, che si è tenuta a Palermo, a Palazzo D’Orleans.

Vi hanno preso parte anche Simona Vicari, esperta del Presidente per le Infrastrutture, gli assessori al Territorio e all’ambiente Giusi Savarino, alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò e alle Attività produttive Edy Tamajo, il capo di gabinetto della Presidenza Salvatore Sammartano, il capo della Protezione Civile regionale Salvo Cocina, il direttore generale dell’Irfis Giulio Guagliano, il vice commissario della Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico Sergio Tumminello, il dirigente della Programmazione Vincenzo Falgares e i dirigenti generali dei dipartimenti che stanno affrontando l’emergenza.

La cabina di regia tornerà a riunirsi lunedì 2 febbraio alle 11.