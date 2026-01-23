Ciclone Harry: la comunicazione sulla circolazione ferroviaria tra Taormina, Catania e Siracusa

“Domani sarà riaperta con la normale offerta commerciale la tratta Taormina-Catania-Siracusa; a pieno regime anche la Palermo-Catania, riattivata progressivamente dalla giornata di ieri”, si legge nella nota di Rfi dopo i gravi danni provocati dal ciclone Harry. “I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono già al lavoro, fra Giampilieri e Taormina, per rimuovere detriti e oggetti di varie dimensioni trasportati dal mare sui binari e per ripristinare le infrastrutture ferroviarie danneggiate dalle mareggiate. L’organizzazione delle attività di ripristino prevede di lavorare contemporaneamente su più fronti e sono già in fase di allestimento i cantieri per la completa ricostruzione di ampi tratti di rilevato ferroviario fra Giampilieri e Alì Terme, a Scaletta, S. Alessio, Letojanni e Taormina. Già ripristinate infrastrutture e apparati tecnologici nella stazione di Catania Centrale, danneggiati dalle mareggiate che nei giorni scorsi hanno allagato il piano binari, e ricostruito anche un palo della trazione elettrica ferroviaria fra Giarre e Acireale, danneggiato dalla caduta di alberi”.

