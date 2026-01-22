Ciclone Harry, la prima stima sui danni: Messina la provincia più colpita in Sicilia

E’ Messina, secondo le prime stime del dipartimento della Protezione civile siciliano, la provincia che ha subito più danni per il ciclone Harry. La stima è di 110 milioni di euro. Segue Catania con danni per 85 milioni e Siracusa con 47 milioni. In totale, ma il conto è provvisorio, i danni ammonterebbero a 741 milioni, cifra a cui si aggiungerebbero quelli per mancati redditi per le attività produttive distrutte.

