Ciclone Harry, la Sardegna fa la conta dei danni

La Sardegna orientale e meridionale resta sotto allerta rossa per il terzo giorno consecutivo dopo il passaggio del ciclone Harry, che ha lasciato dietro di sé danni ingenti soprattutto lungo la costa e nelle aree più esposte. Le condizioni meteorologiche sono in miglioramento: le raffiche di vento si stanno attenuando e le precipitazioni risultano meno intense. Al momento non si registrano nuove criticità, ma l’emergenza non può dirsi conclusa. Resta infatti fuori casa un centinaio di persone evacuate dalle lottizzazioni a mare di Capoterra, nella città metropolitana di Cagliari, oltre ad alcune famiglie della frazione rurale di Tasonis, nel territorio di Sinnai. Ancora chiusa la strada statale 195 nel tratto tra Cagliari e Capoterra, dove l’asfalto ha ceduto sotto l’impatto di onde alte fino a sei metri, trascinando detriti e provocando allagamenti in più punti della carreggiata.

In mattinata è in programma una nuova riunione tra Protezione civile e prefettura per fare il punto della situazione, avviare gli interventi di ripristino della sede stradale e individuare soluzioni temporanee per la viabilità alternativa. A Capoterra il Comune è al lavoro sin dalle prime ore del giorno con mezzi movimento terra e idrovore per svuotare cantine e seminterrati nella lottizzazione Maddalena, dove l’acqua ristagna ancora tra i 30 e i 40 cm.

Situazione complessa anche a Sinnai, dove il sindaco Barbara Pusceddu coordina gli interventi su più fronti: dalla verifica delle condizioni delle strade ai primi lavori di ripristino, fino all’assistenza alle persone fragili nella frazione di Tasonis. Monte Cresia risulta isolata, mentre la zona retrodunale di Solanas è ancora allagata.

Restano infine sotto stretta osservazione le dighe dell’area, anche se nella giornata odierna non si segnalano problemi agli scarichi a valle, che stanno gradualmente rientrando su valori normali. L’emergenza meteo allenta la presa, ma la Sardegna è ora chiamata ad affrontare la fase più delicata.

