Ciclone Harry, l’europarlamentare Corrado: “ignorare la crisi climatica è negligenza”

“Il ciclone Harry che sta colpendo durante il Sud e le isole non è un evento imprevedibile. È l’ennesima conferma che ignorare il cambiamento climatico è una forma di negligenza politica che causa danni enormi”. Lo dichiara Annalisa Corrado, europarlamentare PD/S&D e Responsabile conversione ecologica del PD. “Gli eventi estremi sono ormai strutturali. Continuare a trattarli come emergenze isolate, senza investire seriamente in mitigazione ed anche prevenzione, adattamento e sicurezza del territorio, significa esporre cittadini e comunità a rischi sempre maggiori. Quanta distruzione dovranno ancora sopportare i cittadini, prima che i negazionisti della crisi climatica smettano di giocare alla guerra ideologica e si decidano a rimboccarsi le maniche?”.

“Serve intervenire subito per sostenere le popolazioni colpite, ma soprattutto serve fare i conti con la realtà: escluderlo dal dibattito politico non fermerà il cambiamento climatico”.