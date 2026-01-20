Ciclone Harry, Malta nella morsa di vento e mare: raffiche oltre 100 km/h, danni e caos trasporti | VIDEO

Il ciclone Harry ha colpito con forza Malta nella notte, provocando gravi disagi su tutto l’arcipelago. Venti di burrasca, piogge intense e mareggiate hanno abbattuto alberi, provocato danni a proprietà e interruzioni nei collegamenti aerei e marittimi. Secondo l’Ufficio Meteorologico maltese, nelle prime ore di martedì le raffiche hanno raggiunto i 56 nodi, pari a circa 103 km/h, con un’allerta meteo rossa rimasta in vigore fino a mezzogiorno. Numerose le segnalazioni giunte dalle varie località: coperchi di serbatoi trascinati in strada, finestre e porte scosse dal vento e detriti ovunque. La Protezione Civile ha effettuato almeno 42 interventi per alberi caduti e 23 per la rimozione di materiali pericolosi, oltre a gestire incendi, rischi elettrici e il soccorso di una persona bloccata in ascensore. Fortunatamente non si registrano feriti.

Pesanti le ripercussioni sui trasporti: un volo Ryanair da Bucarest è stato deviato su Bari, mentre sono stati sospesi i collegamenti marittimi con la Sicilia e Gozo. Adottate anche misure precauzionali, come lavoro da remoto per i dipendenti pubblici e lezioni online. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza, in attesa di un graduale miglioramento delle condizioni nel corso della giornata.