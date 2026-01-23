Ciclone Harry, maltempo feroce in Sardegna: ingenti danni al sito archeologico di Nora

A causa del Ciclone Harry e del maltempo che in questi giorni non ha mai lasciato la Sardegna, ci sono stati danni non solo alle infrastrutture ma sono stati colpiti anche i beni archeologici e i siti di rilevanza culturale. La prima e più importante segnalazione arriva dal sito costiero di Nora che, proprio per la sua posizione, essendo affacciato sul mare, ha riportato ingenti danni con non poca preoccupazione degli amministratori locali e chi nel sito ci lavora o se ne prende cura.

“Ieri – ha dichiarato l’assessore dei Beni culturali, Ilaria Portas – dopo avere ricevuto la triste notizia e le segnalazioni su quanto accaduto a Nora è stata mia cura mettermi subito in contatto con le due Soprintendenze della nostra Regione per attivare nell’immediato e per le vie più brevi una rapida comunicazione. Sarò puntualmente informata di tutti gli eventuali danni subiti ai nostri beni culturali, nella speranza ovviamente che siano limitati a pochi siti. La nostra sensibilità verso il tema è massima e voglio rassicurare tutte e tutti che, oltre me che mi muovo in queste ore in prima linea, sono impegnati anche gli uffici dell’assessorato. A breve sarà mia cura fare anche un sopralluogo per verificare in prima persona i danni“.