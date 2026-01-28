Ciclone Harry, Meloni: “100 milioni prima risposta, al lavoro per decreto legge con risorse necessarie”

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata nella sede della capitaneria di Porto di Catania per presiedere un vertice al quale hanno partecipato, tra gli altri: il Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci; il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani; il capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano; il sindaco di Catania, Enrico Trantino; il sindaco di Messina Federico Basile; il sindaco di Siracusa, Francesco Italia; oltre che i prefetti di Catania, Messina e Siracusa. Lo comunica Palazzo Chigi. “Nel corso del vertice, è stata ribadita la massima attenzione del governo per l’emergenza in corso che colpisce Sicilia, Sardegna e Calabria ed è stato ricordato che la dichiarazione di stato d’emergenza deliberata dal Consiglio dei Ministri, con l’iniziale stanziamento di 100 milioni di euro, rappresenta solo la prima risposta ai territori colpiti, in attesa di un quadro più definito della situazione e una esatta quantificazione dei danni”, riporta la nota di Palazzo Chigi.

“Il Governo – viene sottolineato – sta lavorando alla definizione del decreto-legge di assegnazione delle risorse necessarie”.