Ciclone Harry, Meloni: “Stato vicino ai territori, Italia unita nelle emergenze”

“Nel Consiglio dei Ministri di oggi il Governo ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per Sicilia, Sardegna e Calabria, regioni maggiormente colpite dal maltempo di questi giorni. Abbiamo contestualmente stanziato 100 milioni di euro per i primi interventi urgenti. Lo Stato è vicino ai cittadini e ai territori. Le Regioni, con i loro Presidenti nominati Commissari straordinari, avranno i mezzi e i poteri appropriati per intervenire in modo efficace e tempestivo”. Lo scrive sui social il Premier Giorgia Meloni commentando il Consiglio dei Ministri convocato sull’emergenza maltempo causata dal ciclone Harry.

“Vorrei ringraziare ancora una volta il Ministro Nello Musumeci, la Protezione Civile, le amministrazioni locali e tutti gli operatori dedicati al settore. Nelle emergenze, l’Italia sa essere una comunità ancora più unita”, ha concluso il Presidente del Consiglio.