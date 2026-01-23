Ciclone Harry, mercati in difficoltà: pesce scarso e prezzi all’ingrosso ancora sotto pressione

Dopo il ciclone Harry, che ha messo a dura prova la pesca e la logistica dei trasporti e causando la chiusura di mercati all’ingrosso importanti, come quello di Cagliari e bloccando le barche in porto per giorni, rimangono ancora bassi, anche con la “lenta ripresa della pesca sotto costa nel Tirreno e nell’Adriatico, sia la disponibilità di prodotto nei mercati sia i prezzi all’ingrosso per alcuni di prodotti, complice la domanda tipicamente piatta di gennaio”. A segnarlo è La Borsa della Spesa, la guida per una spesa conveniente e sostenibile di Borsa merci telematica italiana (Bmti) e Italmercati in collaborazione con Consumerismo No Profit.

Gli analisti di mercato commentano che se “da un lato prodotti come naselli e moscardini subiscono rincari significativi toccando rispettivamente i 18 e i 20 euro/Kg, dall’altro emergono soluzioni decisamente convenienti e poco conosciute nonostante la loro qualità, tra queste, i fragolini di piccola taglia, ideali per zuppe e fritture, vengono scambiati all’ingrosso a prezzi irrisori, tra i 2 e i 3 euro/Kg mentre, per chi cerca un pesce di taglia superiore, le mormore pescate solo la soluzione, a circa 12 euro/kg”.

“Per quanto riguarda il settore ortofrutticolo, al momento nei mercati sono presenti prodotti colti prima dell’arrivo del ciclone, questo permette – sostengono gli analisti – di trovare prodotti stagionali che, per ora, non hanno subito nessun aumento di prezzo, tra questi il cavolo cappuccio e la verza sono disponibili a prezzi molto contenuti, tra i 0,70 e 0,90 euro/Kg, seguiti da cicoria e cime di rapa che non superano 1,40/Kg, all’ingrosso. Tra la frutta, il mercato delle arance rosse appare stagnante ma con un’offerta di ottima qualità”.

Infine, tra le carni, restano stabili rispetto alla scorsa settimana i prezzi all’ingrosso del petto di pollo, grazie ad un buon equilibrio tra la richiesta e l’offerta disponibile. All’ingrosso i prezzi variano da 7,50 a 7,90 euro/Kg.