Ciclone Harry, MUR: “per le Università di Messina e Catania ok a didattica ed esami a distanza”

Il Ministero dell’Università e della Ricerca, su indicazione del Ministro Anna Maria Bernini, mantiene un contatto costante con le Università di Catania e Messina per monitorare l’impatto sulle attività didattiche della straordinaria ondata di maltempo che ha interessato la Sicilia orientale e per garantire il necessario supporto alle attività accademiche. Il Ministero – si legge in una nota – ha condiviso con gli Atenei indicazioni per l’attivazione della didattica a distanza, per assicurare la continuità dei percorsi formativi in questa fase emergenziale, a tutela della sicurezza di studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo. Indicazioni analoghe sono state fornite in merito allo svolgimento degli esami, prevedendo la possibilità di organizzare sessioni a distanza qualora le condizioni lo rendessero necessario.

Il MUR prosegue il confronto costante con le Università coinvolte per tutelare il regolare svolgimento delle attività didattiche e garantire il pieno diritto allo studio.