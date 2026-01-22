Ciclone Harry, Musumeci a Santa Teresa di Riva: “gravi danni anche nell’entroterra”

”Stiamo seguendo esattamente quello che il codice di protezione civile ci obbliga a fare. Intanto bisogna procedere, ora che è tornata una relativa calma, alla conta dei danni e questo è un compito dei comuni che dovranno relazionare alle rispettive regioni. Parlo naturalmente di Sicilia, Calabria e Sardegna e la regione formalizza la richiesta dello Stato di emergenza”. Lo ha detto il ministro della Protezione civile Nello Musumeci, che sta facendo un sopralluogo a santa Teresa di Riva (Messina), uno dei comuni siciliani più colpiti dal ciclone Harry. E aggiunge: ”oltre a potere dichiarare lo stato di emergenza, riuniremo il consiglio dei Ministri la prossima settimana, dopo una sommaria istruzione da parte del Dipartimento. Io proporrò e relazionerò al Consiglio dei Ministri la richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale che si accompagna anche alla deliberazione di una prima risorsa che consente agli enti locali di poter operare per i primi i primi interventi, quindi rimuovere detriti ostacoli, il ripristino della viabilità della funzionalità dei servizi essenziali. Se i danni alle infrastrutture sono danni relativi possono operare direttamente gli enti locali. Se si tratta di ricostruzione vera e propria allora bisognerà chiudere la fase di emergenza e aprire lo stato di ricostruzione come prevede la legge 40 proprio sul codice della ricostruzione quindi ancora è presto per fare una quantificazione seria dei danni. Teniamo conto che non è soltanto la riviera della Sicilia orientale la costa orientale ad essere stata colpita ci sono e si segnalano danni anche nell’entroterra, nelle aree interne frane 200 persone evacuate nel catanese quindi bisogna essere per ora prudenti”.

