Ciclone Harry, oggi la dichiarazione dello stato di emergenza: CdM convocato alle 15:30

Il CdM è chiamato a deliberare la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli effetti dell'ondata di maltempo determinati dal Ciclone Harry

melito porto salvo mareggiata ciclone harry foto 22 gennaio 2026

Il Consiglio dei Ministri è stato convocato oggi, lunedì 26 gennaio 2026, alle ore 15:30 a Palazzo Chigi: è chiamato a deliberare la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli effetti dell’ondata di maltempo determinati dal Ciclone Harry la scorsa settimana. L’ordine del giorno è il seguente: Delibera del Consiglio dei Ministri: “Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati, a decorrere dal 18 gennaio 2026, nelle regioni Calabria, Sicilia e Sardegna” (Protezione civile e politiche del mare).

