Ciclone Harry, oggi la dichiarazione dello stato di emergenza: CdM convocato alle 15:30

Il Consiglio dei Ministri è stato convocato oggi, lunedì 26 gennaio 2026, alle ore 15:30 a Palazzo Chigi: è chiamato a deliberare la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli effetti dell’ondata di maltempo determinati dal Ciclone Harry la scorsa settimana. L’ordine del giorno è il seguente: Delibera del Consiglio dei Ministri: “Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati, a decorrere dal 18 gennaio 2026, nelle regioni Calabria, Sicilia e Sardegna” (Protezione civile e politiche del mare).