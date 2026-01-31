Ciclone Harry, Orsini: “problemi enormi in Sicilia, Sardegna e Calabria”

“Stamattina ero in contatto con i nostri presidenti della Sicilia, della Sardegna e della Calabria: non perdiamo l’attenzione sui nostri concittadini, ci sono problemi enormi, mettiamo come media l’attenzione su questo perché oggi dobbiamo essere veloci e dare una risposta”. Lo afferma il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a proposito dei danni del maltempo. “La Protezione civile è stata immediata. Oggi lavoriamo insieme perché credo che oggi sia fondamentale il Mezzogiorno per far partire l’Italia, per farla crescere. E’ ancora di più fondamentale che il Mezzogiorno funzioni”, aggiunge Orsini a margine dell’inaugurazione del Mido a Milano.