Ciclone Harry, primato in Sicilia: la stazione di Pedara batte record di pioggia

“Nei giorni del passaggio ciclone Harry in Sicilia ha piovuto tanto. La stazione Sias Pedara (Catania), a 803 metri di quota altimetrica sul versante Sud-Sud/Est dell’Etna, operativa dal 2002, ha superato i precedenti record di accumulo pluviometrico in 48 ore e in 72 ore registrati durante la sua attività. È stato registrato un accumulo di 466,6 mm in 72 ore dalle 5 del 18 gennaio alle 5 del 21 gennaio; il record precedente di 386,6 mm risaliva all’evento del 22-24 dicembre del 2006“: è quanto ha affermato Luigi Pasotti del servizio agrometeorologico della regione siciliana. “Non è stato invece superato il massimo accumulo precedente nelle 24 ore, 326,2 mm totalizzati in occasione del nubifragio del 21 febbraio 2012, mentre in questa occasione l’accumulo massimo nelle 24 ore si è fermato a “soli” 266,2 mm – ha evidenziato Pasotti – L’evento è stato infatti caratterizzato da intensità non particolarmente elevate, che non hanno superato i 20 mm/h, ma da una durata molto prolungata. Rispetto al passato precedente il 2002 è molto arduo fare paragoni con stazioni che hanno serie storiche interrotte o incomplete oppure disposte in posizioni più favorevoli o meno favorevoli rispetto alla stazione in esame. Certamente a quote analoghe, esposte però più a Est, gli accumuli sono stati significativamente superiori a quelli registrati a Pedara, ma le stazioni che sarebbero state utili ad analisi climatiche su lunghe serie storiche non sono attualmente operative“.