Ciclone Harry, ricognizione con il drone sul lungomare di Melito Porto Salvo inghiottito dallo Jonio | FOTO e VIDEO

Grazie alla ricognizione aerea svolta oggi con il drone da Renzo Pellicano, possiamo documentare la situazione a Melito Porto Salvo, nel basso jonio reggino, dopo la devastante mareggiata provocata dal Mega Ciclone Harry nei giorni scorsi. Gravi danni e lungomare inghiottito, nonostante qui la costa sia rivolta a sud/ovest e non sia stata tra le zone più esposte e colpite alle correnti e alla mareggiata proveniente da Est.