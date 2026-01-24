Ciclone Harry, Schifani: “faremo di tutto per scongiurare il calo del Pil nel turismo in Sicilia”

“Dobbiamo intervenire con celerità per lenire le sofferenze degli imprenditori che vedranno ridotto il loro reddito a causa dei danni subiti. Faremo di tutto per scongiurare un calo del Pil nel turismo e per ripristinare le attività dei lidi balneari lungo le coste. A tutti, a partire dai sindaci e dagli operatori economici, rinnovo l’invito a fare sistema col governo regionale, con quello nazionale e con la Protezione civile per affrontare questo difficile momento”. Così il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, a conclusione del vertice, in prefettura a Catania sui danni causati dal ciclone Harry.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.