Ciclone Harry, Schifani in visita a Messina e Catania: sopralluoghi e incontri in Prefettura

Il presidente della Regione Renato Schifani ha programmato per domani e dopodomani la visita nelle zone di Messina e Catania danneggiate dal ciclone Harry, come annunciato durante il punto stampa di oggi a Palazzo d’Orléans. Il presidente sarà accompagnato dal capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina. Questo il programma di domani venerdì 23 gennaio: alle 15.30 un primo sopralluogo a Taormina, a seguire Santa Teresa di Riva, infine, intorno alle 17.30, incontro in Prefettura a Messina con i sindaci e gli operatori balneari dei comuni colpiti. Previsto un punto stampa.

Per sabato 24 gennaio, invece, in programma il sopralluogo dei danni registrati nel Catanese: prima tappa ad Acireale alle 10, a seguire la Playa di Catania e, in chiusura, alle 12.30 incontro in Prefettura a Catania con i sindaci e gli operatori balneari. Anche qui sarà previsto un punto stampa.

