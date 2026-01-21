Ciclone Harry, Sicilia in ginocchio: cresce la richiesta di stato di calamità

“I danni provocati dal ciclone Harry in diverse aree del territorio sono gravi e diffusi e richiedono una risposta straordinaria. È necessario chiedere formalmente al Governo nazionale la dichiarazione dello stato di calamità e, nel frattempo, prevedere già nel collegato alla Finanziaria l’appostamento di risorse economiche adeguate per far fronte alle situazioni di maggiore emergenza”. Lo dice Marianna Caronia, deputato regionale di Noi Moderati, sottolineando come l’eccezionale evento atmosferico abbia messo in ginocchio infrastrutture, abitazioni, attività produttive e il comparto agricolo, causando disagi pesantissimi a famiglie e imprese in Sicilia. “Non possiamo limitarci a interventi tampone – prosegue Caronia –. Occorre programmare fin da subito strumenti finanziari concreti, inserendo nel collegato alla Finanziaria regionale risorse dedicate alle emergenze climatiche, che consentano interventi rapidi di ripristino, messa in sicurezza e sostegno ai soggetti colpiti”.

Caronia evidenzia inoltre la necessità che la Regione si faccia portavoce presso il Governo nazionale delle istanze dei territori danneggiati: “è fondamentale avviare un’interlocuzione immediata con l’esecutivo, affinché venga riconosciuto lo stato di calamità naturale, condizione indispensabile per sbloccare fondi straordinari e garantire ristori adeguati”.

“Di fronte a eventi di questa portata – conclude – le istituzioni hanno il dovere di agire con tempestività, responsabilità e visione. Le comunità colpite dal ciclone Harry non possono essere lasciate sole”-

La nota dei parlamentari di Forza Italia

“Dalle Eolie a Messina, da Riposto a Marzamemi e oltre, tutte le coste e i comuni nord-orientali e orientali della Sicilia hanno subito danni gravissimi a seguito del maltempo delle ultime ore. Grazie all’azione di allerta e prevenzione della Protezione Civile regionale in sinergia con i Comuni, non vi sono state vittime ed è stato possibile evitare drammi anche peggiori, ma è sotto gli occhi di tutti che vi sono danni incalcolabili alle infrastrutture primarie e secondarie, così come alle attività economiche ed alle abitazioni private. Per questo chiediamo al Governo Regionale, certi dell’attenzione e della sensibilità del Presidente Schifani, sia di prevedere immediati interventi economici per far fronte alle situazioni di maggiore emergenza, sia di farsi portavoce con il Governo nazionale perché venga dichiarato lo stato di calamità e siano previsti interventi urgenti per il ripristino della funzionalità delle infrastrutture danneggiate e interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese colpite.

Auspichiamo che in tempi brevissimi si attivi la necessaria sinergia e collaborazione fra tutte le istituzioni interessate, perché le nostre comunità sono state duramente colpite e certamente non si possono attendere i tempi della burocrazia per ridare loro serenità e servizi”. Lo dichiarano i parlamentari di Forza Italia Bernardette Grasso, Alessandro De Leo, Nicola D’Agostino, Riccardo Gennuso e Salvo Tomarchio, eletti nelle province di Catania, Messina e Siracusa.

Maltempo, Siracusano: “in Sicilia emergenza drammatica”

“Il maltempo che in queste ore ha colpito il Sud e la Sicilia in particolare rappresenta un’emergenza grave e drammatica. I Comuni della costa ionica della provincia di Messina stanno vivendo momenti di estrema difficoltà: mareggiate eccezionali hanno causato danni ingenti a infrastrutture, abitazioni e attività produttive, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini e compromettendo intere comunità. Il governo nazionale segue la situazione con la massima attenzione, in costante contatto con sindaci, autorità locali e Protezione Civile. In coordinamento con il presidente Renato Schifani, stiamo già predisponendo ogni misura necessaria per garantire supporto immediato e interventi concreti, affinché nessun territorio colpito resti senza aiuti.

Il nostro impegno riguarda, ovviamente, non solo la Sicilia, ma tutti i territori del Paese che stanno affrontando simili condizioni meteorologiche estreme. La salvaguardia dei cittadini e il ripristino della normalità nelle aree colpite rappresentano una priorità assoluta del governo, e continueremo a lavorare senza sosta per garantire assistenza e sicurezza”, così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata siciliana di Forza Italia.

