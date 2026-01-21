Ciclone Harry, Siracusa e provincia duramente colpite: oltre 220 interventi in 48 ore | FOTO

Il ciclone Harry ha lasciato un pesante bilancio di danni a Siracusa e nella sua provincia, mettendo a dura prova il sistema di emergenza e creando criticità diffuse sul territorio. I vigili del fuoco sono stati impegnati per tutta la notte in oltre 50 interventi, portando a più di 220 il totale delle operazioni effettuate nelle ultime 48 ore. Ieri sera, il Comune di Siracusa ha adottato misure straordinarie di protezione civile, evacuando numerose famiglie residenti in aree a rischio idrogeologico, tra cui contrada Pantanelli, a seguito dell’esondazione del fiume Anapo. L’attività dei soccorsi continua senza sosta, anche mentre la fase più intensa dell’emergenza meteorologica sembra volgere al termine.

Le squadre stanno rispondendo a numerose richieste post-maltempo, occupandosi di frane, rimozione di alberi e massi dalle strade, infiltrazioni d’acqua e svuotamento di piani cantinati. Proseguono inoltre le operazioni di messa in sicurezza e rimozione di elementi pericolanti come tendoni, cartelloni pubblicitari, lamiere e coperture divelte dal vento. Sono stati segnalati anche incendi di cavi elettrici e numerosi ascensori bloccati.

