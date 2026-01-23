Ciclone Harry, Siracusano: “danni enormi, il Governo interverrà”

“Il ciclone Henry ha duramente colpito Calabria, Sardegna e, in particolare, la Sicilia, causando danni ingentissimi, per centinaia di milioni di euro, devastazioni diffuse e mettendo a dura prova le comunità e i territori coinvolti. Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno operato con impegno e senso di responsabilità in questi giorni difficili: la Protezione Civile – con il suo capo Fabio Ciciliano, che ho sentito personalmente nelle ultime ore -, i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine, i volontari e i cittadini che hanno seguito le indicazioni delle autorità, evitando di mettere a rischio la propria incolumità. Tutte le Regioni interessate hanno richiesto lo stato di emergenza nazionale, il governo nei prossimi giorni interverrà mettendo in campo le necessarie misure straordinarie per la ricostruzione e per supportare le imprese e le attività produttive così duramente colpite dal maltempo”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputato siciliano di Forza Italia.