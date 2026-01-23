Ciclone Harry, Siracusano: “grazie Meloni per la sensibilità”

“Ringrazio il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per la sensibilità e la tempestività dimostrate nei confronti delle comunità colpite dalla gravissima ondata di maltempo che ha investito il Sud Italia nei giorni scorsi, con particolare violenza nelle regioni Calabria, Sicilia e Sardegna. Il governo, con grande prontezza, ha annunciato la convocazione del Consiglio dei ministri per lunedì prossimo, con l’obiettivo di deliberare lo stato di emergenza nazionale e predisporre i primi stanziamenti a sostegno dei cittadini, delle imprese e dei territori colpiti. Si tratta di un segnale concreto di vicinanza e attenzione, che consentirà di garantire i primi ristori e interventi urgenti, in attesa di una valutazione complessiva dei danni”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata siciliana di Forza Italia. “È fondamentale, in questa fase – aggiunge -, sostenere le imprese locali e le attività produttive, garantire assistenza alle famiglie e alle comunità, e mettere in campo tutte le risorse necessarie per la ricostruzione e il ripristino delle infrastrutture. L’azione coordinata tra governo, Regioni, Comuni e Protezione Civile rappresenta un modello di efficacia e collaborazione istituzionale, che permette di intervenire rapidamente in situazioni di emergenza così complesse. Rinnovando la mia solidarietà alle popolazioni colpite e il ringraziamento a tutti coloro che operano incessantemente sul territorio, confermo l’impegno dell’esecutivo a lavorare senza sosta affinché le comunità possano ripartire nel più breve tempo possibile”.