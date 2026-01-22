Ciclone Harry, Statale 195 devastata dalla mareggiata: traffico paralizzato tra Cagliari e Capoterra

Gli effetti devastanti della mareggiata sulla Statale 195 stanno mandando in tilt la circolazione tra Cagliari e Capoterra. Dopo i cedimenti Ana ha cominciato le pulizie e ora scatterà il ripristino dell’asfalto nei punti distrutti. la fine dei lavori, con una data provvisoria, non arriverà prima del 30 gennaio. Nel frattempo migliaia di auto si incolonnano lungo la viabilità alternativa, con picchi di tre ore per raggiungere località a breve distanza. Ritmi insostenibili per tutti sia per chi vive da quella parte del golfo e deve raggiungere Cagliari per lavoro o per studio sia per chi dal capoluogo deve raggiungere la zona industriale e altri stabilimenti importanti come la raffineria Saras.

Il sindaco di Capoterra si sfoga. “È impensabile che i nostri studenti pendolari, diretti a Cagliari, siano costretti a vivere quotidianamente questa condizione. Qui non si tratta di arrivare in ritardo a scuola, ma di non riuscire ad arrivarci affatto – denuncia Beniamino Garau -. Una situazione insostenibile, che incide sulla sicurezza, sul diritto allo studio e sulla dignità delle persone. Per questo motivo sto provvedendo a contattare con urgenza il Delegato della Città Metropolitana all’Istruzione, chiedendo l’attivazione immediata della didattica a distanza per tutti gli studenti pendolari”.

Dopo la protesta del sindaco una soluzione alternativa per limitare gli ingorghi nella zona industriale la propone anche l’assessora regionale al Lavoro. “Rivolgo un invito alle imprese affinché valutino, laddove possibile, l’adozione temporanea di forme di lavoro agile per i lavoratori le cui mansioni possono essere svolte da remoto, contribuendo a ridurre i disagi e sostenere la mobilità – commenta Desirè Manca – La Regione Sardegna segue con grande attenzione l’evolversi della situazione e auspica interventi rapidi e risolutivi per il ripristino dei collegamenti o per l’individuazione di alternative viarie realmente efficaci. Nel frattempo, è fondamentale poter contare sulla collaborazione responsabile di tutti gli attori coinvolti. In una fase così delicata, la sensibilità delle imprese può fare davvero la differenza. La loro disponibilità a considerare soluzioni flessibili rappresenta un segnale concreto di attenzione verso i lavoratori, le famiglie e l’intera comunità”.

