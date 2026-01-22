Ciclone Harry sulla Sardegna: “alcune spiagge sono scomparse”, il Governo prepara mezzo miliardo

“Non dobbiamo parlare soltanto di danni infrastrutturali, ma anche di danni ambientali. Le nostre coste ne hanno subito con alcune spiagge che sono completamente scomparse. Quindi è un’erosione costiera con la quale ci dovremo confrontare. Anche questo è un danno importante che dobbiamo mettere in conto a seguito di questo evento”. Lo ha precisato l’assessore regionale dell’Ambiente, Rosanna Laconi, dopo il sopralluogo di oggi a Cagliari con il capo dipartimento della protezione civile nazionale Fabio Ciciliano. “Premetto che l’emergenza l’abbiamo gestita tutti insieme ed è stato veramente un lavoro di squadra, di tutta la protezione civile, dai volontari e degli stessi cittadini che sono stati veramente molto responsabili – ha aggiunto l’esponente della giunta Todde – Cosa succede adesso? Adesso inizia la conta dei danni in maniera dettagliata, anzi è già iniziata ieri con i primi sopralluoghi ma, naturalmente, bisogna arrivare al dettaglio”.

Maltempo in Sardegna, dal governo potrebbe arrivare mezzo miliardo di euro

Mezzo miliardo di euro: si aggira su questo primo sommario conteggio l’ammontare che il governo metterebbe a disposizione per ristorare la Sardegna dopo il passaggio del Ciclone Harry che ha devastato gran parte delle coste. Da quanto si apprende da fonti della giunta regionale, il totale delle risorse per Sardegna, Sicilia e Calabria, si aggirerebbe intorno ai 2 miliardi complessivi. E’ ancora presto, comunque, per avere cifre precise, come ha sottolineato anche questa mattina la presidente della Regione Alessandra Todde.

Il governatore sarà presente all’avvio dei lavori del Consiglio regionale sulla manovra regionale, anche in veste di assessora della Sanità ad interim. I lavori sono stati aperti dal presidente Piero Comandini che ha voluto rivolgere un messaggio alle popolazioni, alle imprese, ai cittadini che sono stati colpiti in questi tre giorni “da eventi meteorologici di inaudita potenza”. Comandini ribadisce “l’efficienza della macchina organizzatrice della Regione, dalla protezione civile a tutto il sistema regione, ai sindaci, ai volontari che hanno permesso di affrontare nel migliore modo una catastrofe”.

Il ringraziamento di Comandini a nome di tutto il Consiglio è per “tutti quelli che hanno lavorato e che hanno permesso di affrontare al meglio un evento come questo e di essere vicini alle popolazioni”. I lavori, che cominceranno con l’esame degli articoli e degli emendamenti del dl 158 di Stabilità, sono al momento sospesi per una conferenza dei capigruppo e presumibilmente la minoranza di centrodestra approfitterà per indirizzare il dibattito proprio sull’emergenza maltempo.

