Ciclone Harry, Tajani: “l’Italia chiederà l’intervento del Fondo europeo di solidarietà”

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato che l’Italia intende chiedere l’intervento del Fondo europeo di solidarietà per far fronte ai danni causati dal maltempo che ha colpito tre regioni del Sud, in particolare la Sicilia, parlando oggi con i giornalisti al suo arrivo al Consiglio affari esteri a Bruxelles. “L’idea è quella di chiedere l’aiuto del Fondo europeo di solidarietà”, ha spiegato Tajani, precisando che prima sarà necessario completare il lavoro tecnico preliminare. “Adesso dovranno essere preparate dalla Protezione Civile le analisi, i dati, perché è una procedura abbastanza lunga, bisogna avere la conclusione dell’evento che ha colpito tre regioni”.

Il Ministro ha ricordato che la questione è già stata affrontata in sede governativa. “Ne abbiamo parlato anche in Consiglio dei Ministri, è giusto procedere come sempre abbiamo fatto“, ha detto, aggiungendo che in passato Bruxelles ha risposto positivamente a richieste analoghe: “devo dire che c’è sempre stata una risposta generosa da parte dell’Europa“, ha concluso Tajani.