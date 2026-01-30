Ciclone Harry, Ue: “seguiamo gli sviluppi in Italia, pronti ad inviare aiuti in caso di richiesta”

“Siamo consapevoli della grave situazione nell’Italia meridionale e stiamo seguendo da vicino gli sviluppi. Le autorità italiane stanno gestendo la risposta all’emergenza con le loro solide capacità di protezione civile. Al momento non è prevista una visita della vicepresidente esecutiva Roxana Minzatu, del vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto o della commissaria Hadja Lahbib. Il nostro Centro di coordinamento della risposta alle emergenze è pronto a inviare aiuti qualora l’Italia ne facesse richiesta“. Lo dichiara a LaPresse un portavoce della Commissione europea, interpellato sull’emergenza maltempo nel Sud Italia colpito dal ciclone Harry e sull’invito degli eurodeputati di Forza Italia ai Commissari europei a visitare i luoghi interessati.