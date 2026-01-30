Ciclone Harry, Ue: “seguiamo gli sviluppi in Italia, pronti ad inviare aiuti in caso di richiesta”

Le parole del portavoce della Commissione europea, interpellato sull'emergenza maltempo nel Sud Italia colpito dal ciclone Harry

ciclone harry catania
il Lungomare di Mascali (Catania) dopo il passaggio del Mega Ciclone Harry / foto di Orietta Scardino / ANSA

Siamo consapevoli della grave situazione nell’Italia meridionale e stiamo seguendo da vicino gli sviluppi. Le autorità italiane stanno gestendo la risposta all’emergenza con le loro solide capacità di protezione civile. Al momento non è prevista una visita della vicepresidente esecutiva Roxana Minzatu, del vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto o della commissaria Hadja Lahbib. Il nostro Centro di coordinamento della risposta alle emergenze è pronto a inviare aiuti qualora l’Italia ne facesse richiesta“. Lo dichiara a LaPresse un portavoce della Commissione europea, interpellato sull’emergenza maltempo nel Sud Italia colpito dal ciclone Harry e sull’invito degli eurodeputati di Forza Italia ai Commissari europei a visitare i luoghi interessati.

Leggi altri articoli di METEO