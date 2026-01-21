Ciclone Harry, un’altra notte di paura in Sicilia: danni e allagamenti tra Messinese e Catanese | FOTO e VIDEO

Una notte di violente mareggiate ha lasciato segni evidenti lungo le coste siciliane. A Milazzo (ME), il Pontile di Santa Maria Maggiore ha subito danni significativi dopo che il moto ondoso ha raggiunto il picco nelle ore notturne. Problemi analoghi si sono registrati a Riposto (CT), dove le mareggiate hanno causato allagamenti diffusi. Risveglio amaro anche a Fondachello (CT) a causa delle mareggiate delle ultime 48 ore e delle forti raffiche di vento. Il maltempo estremo che ha colpito nelle scorse ore Sicilia, Sardegna e Calabria è determinato dal ciclone Harry. Anche nella giornata odierna si registrano condizioni difficili, seppur in attenuazione: la Protezione Civile segnala un graduale calo di vento, precipitazioni e mareggiate.

Disposta l’allerta rossa per la fascia ionica tra Messina e Catania, mentre è arancione per il resto della provincia catanese, la zona tirrenica tra Messina e Palermo e le province di Siracusa, Ragusa ed Enna. In giallo il quadrante centro-occidentale dell’isola.

A Catania, Messina, Agrigento, Enna, Siracusa e Ragusa le scuole resteranno chiuse, con ordinanze comunali che prevedono anche la chiusura di parchi, cimiteri, musei, biblioteche, mercati e impianti sportivi. Le linee ferroviarie regionali riprenderanno gradualmente le corse solo dopo le verifiche tecniche, con alcune tratte ancora sospese. La situazione meteorologica dovrebbe migliorare progressivamente nelle prossime ore.

Maltempo Catania, picco della mareggiata: la situazione a Riposto

