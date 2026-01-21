Ciclone Harry, violente mareggiate in Calabria: danni a Catanzaro Lido

Catanzaro Lido è sotto osservazione a causa delle violente mareggiate scatenate dal Ciclone Harry nelle ultime ore. Allagamenti diffusi sono stati segnalati in zona Porto, con criticità che interessano gran parte del lungomare. Le autorità locali hanno prontamente attivato le misure di sicurezza, chiudendo temporaneamente alcune aree a rischio e monitorando costantemente la situazione. I cittadini sono invitati alla massima prudenza e a evitare spostamenti non necessari lungo la costa. Le condizioni sono attese in miglioramento nelle prossime ore.

