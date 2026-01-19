Cina, la popolazione in calo: sfide demografiche e invecchiamento rapido

La popolazione della Cina ha registrato un calo di 3,39 milioni di persone nel 2025, scendendo a 1,404 miliardi, secondo l’Ufficio nazionale di statistica. Il tasso di natalità è stato di 5,63 per mille, inferiore al tasso di mortalità dell’8,04 per mille, evidenziando un saldo naturale negativo. La popolazione maschile resta superiore a quella femminile, con 716,85 milioni contro 688,04 milioni. La fascia d’età tra 16 e 59 anni rappresenta il 60,6% della popolazione, mentre gli over 60 raggiungono il 23%, con il 15,9% oltre i 65 anni, segnando un rapido invecchiamento della società. La popolazione urbana è salita a 953,8 milioni, pari al 67,8% del totale, mentre quella rurale è diminuita di 13,69 milioni.

Gli squilibri demografici sono in larga parte effetto della politica del figlio unico, attuata fino agli anni 2mila. Nonostante le riforme recenti che consentono fino a tre figli, i matrimoni e le nascite restano in calo, con riflessi significativi sulla struttura sociale ed economica del Paese.