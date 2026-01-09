Clima: a Milano il 2025 è stato il 3° anno più caldo dal 1897

Il 2025 si conferma un anno estremo per il clima milanese. Secondo il report annuale della Fondazione OMD – Osservatorio Meteorologico Milano Duomo ETS, la temperatura media a Milano Centro ha raggiunto 16,4°C, segnando il terzo valore più alto dal 1897. Solo il 2022 e il 2023 hanno fatto registrare valori superiori. Dicembre ha stabilito un nuovo record con 8,3°C, mentre giugno si è piazzato come secondo mese più caldo degli ultimi 129 anni con +27,3°C. L’anno è stato caratterizzato da 58 giorni con massime sopra i +30°C e 73 notti tropicali, di cui 27 solo a giugno. La temperatura massima assoluta è stata di +37,3°C a Milano Sarpi il 4 luglio, mentre la minima più elevata ha toccato +27,9°C tra giugno e agosto.

Sul fronte precipitazioni, il cumulato annuo ha superato la media, arrivando a 1058,5 mm, ma con forte disomogeneità: agosto è stato il secondo mese più piovoso di sempre, con oltre 110 mm caduti solo il 20 agosto, mentre giugno ha registrato appena 12,6 mm. Non sono mancati temporali, cinque episodi di grandine e un episodio di pioggia mista a neve.

Il report evidenzia inoltre un significativo disagio estivo, con valori di Humidex fino a +43,3°C. Le differenze climatiche tra le zone cittadine confermano l’effetto dell’isola di calore urbana, con Milano Centro sempre più calda e San Siro e Forze Armate più fresche.