Clima, i danni agli oceani raddoppiano il costo delle emissioni: lo studio

Per la prima volta è stato calcolato quanto i danni agli oceani pesino nell’impatto delle emissioni di gas serra sul nostro mondo. Uno studio, pubblicato su Nature Climate Change e condotto dai ricercatori della Scripps Institution of Oceanography presso l’Università della California a San Diego, ha integrato i danni agli oceani causati dal cambiamento climatico nel costo sociale del carbonio, una misura del danno economico causato dalle emissioni di gas serra. Calcolando anche i danni agli oceani causati dai cambiamenti climatici, lo studio rileva che il costo globale delle emissioni di anidride carbonica per la società quasi raddoppia. “Se non diamo un prezzo ai danni che il cambiamento climatico causa all’oceano, questi saranno invisibili ai principali decisori politici”, ha affermato l’economista ambientale Bernardo Bastien-Olvera, che ha guidato lo studio durante una borsa di studio post-dottorato presso la Scripps Oceanography. “Fino ad ora, molte di queste variabili oceaniche non avevano un valore di mercato, quindi sono state assenti dai calcoli. Questo studio è il primo ad assegnare valori equivalenti in termini monetari a questi impatti oceanici trascurati“.

Per sviluppare la nuova contabilità, lo studio ha esaminato i valori di mercato diretti, come la diminuzione dei ricavi della pesca o la diminuzione degli scambi commerciali. Ha anche tenuto conto di valori non di mercato, come l’impatto sulla salute della ridotta disponibilità di nutrienti derivanti dalle attività di pesca colpite e dalle opportunità ricreative in mare. Inoltre, ha considerato beni immateriali come il valore intrinseco che gli esseri umani ricavano dal godimento degli ecosistemi e della biodiversità, che i ricercatori chiamano valore di non uso o di esistenza. I ricercatori hanno inserito le stime in un modello economico calibrato su diverse traiettorie di emissione di gas serra.

I risultati

Escludendo l’impatto sugli oceani, il costo sociale del carbonio è di 51 dollari per tonnellata di anidride carbonica emessa in atmosfera. Quando il modello viene eseguito con l’impatto sugli oceani, gli autori dello studio hanno calcolato ulteriori 46,2 dollari per tonnellata di anidride carbonica, raggiungendo un totale di 97,2 dollari per tonnellata di anidride carbonica, con un aumento del 91%.

Per dare un’idea della portata, nel 2024, le emissioni globali di anidride carbonica erano stimate in 41,6 miliardi di tonnellate, secondo l’analisi del Global Carbon Budget, il che implica quasi 2 trilioni di dollari di danni legati agli oceani associati a un anno di emissioni globali, danni che attualmente non sono inclusi nelle stime standard dei costi climatici.

Nel complesso, si prevede che i danni al mercato rappresenteranno il costo maggiore per la società, con perdite annuali globali pari a 1,66 trilioni di dollari nel 2100. I danni ai valori di non utilizzo, ovvero il valore intrinseco che ricaviamo dal godimento degli ecosistemi oceanici, ammontano a 224 miliardi di dollari, mentre i valori di non utilizzo, come la riduzione della nutrizione derivante dalla pesca colpita, ammontano a 182 miliardi di dollari di perdite annuali.