Clima, i dati sul 2025 in Francia sono sorprendenti: secondo anno consecutivo senza record di caldo | DATI

Il bilancio climatico della Francia per il 2025, recentemente ufficializzato dai centri di calcolo meteorologici, delinea un quadro di stabilità relativa all’interno di un contesto termico comunque elevato. Con una temperatura media nazionale di +14,0°C, l’anno si colloca ufficialmente al quarto gradino della classifica dei più caldi dal 1900 ad oggi. La notizia di rilievo per gli analisti non è però il semplice piazzamento in alta classifica, bensì il fatto che il 2025 non abbia aggiornato i record precedenti. Al contrario, l’annata si è dimostrata più rispetto ai picchi estremi registrati nel 2022, nel 2023 e nel 2020, suggerendo una temporanea fase di plateau nella curva del riscaldamento che aveva caratterizzato l’inizio del decennio.

Entrando nel dettaglio dei dati scientifici, il 2025 ha mostrato una distribuzione delle anomalie meno estrema rispetto alle stagioni immediatamente precedenti. Sebbene circa la metà delle giornate dell’anno abbia registrato temperature superiori alla norma, la frequenza e l’intensità delle ondate di calore sono risultate più contenute rispetto ai grandi eventi del passato recente. Questo andamento ha permesso alla vegetazione e agli ecosistemi di vivere una stagione meno stressante sotto il profilo termico, nonostante il persistere di un’anomalia positiva rispetto alla media del trentennio di riferimento 1991-2020. Il dato conferma che, pur in un regime climatico mutato, la naturale variabilità meteorologica continua a giocare un ruolo fondamentale nel mitigare i picchi di calore più critici.

Il grafico di seguito mostra come già nel 2024 la temperatura media era stata di +13,9°C, inferiore ai picchi record di 2022 e 2023. Per il secondo anno consecutivo, quindi, in Francia il trend al caldo si ridimensiona dopo i picchi record di tre e quattro anni fa.

Un segnale di cambiamento significativo rispetto al recente passato arriva anche dal fronte dell’irraggiamento solare e delle precipitazioni. Dopo un 2024 caratterizzato da una diffusa nuvolosità e piogge abbondanti, il 2025 ha visto il ritorno di un soleggiamento generoso, con un’eccedenza media del 5% a livello nazionale e picchi superiori al 10% nelle regioni settentrionali. Parallelamente, il regime pluviometrico si è attestato su valori prossimi alle medie storiche in gran parte del Paese. Questo equilibrio idrologico, lontano dagli eccessi alluvionali o dalle siccità devastanti degli anni scorsi, ha conferito all’annata un profilo meteo più armonioso, pur mantenendo alcune criticità localizzate lungo la fascia mediterranea.

In conclusione, l’analisi del 2025 suggerisce che il sistema climatico francese non segue una crescita lineare e inarrestabile verso il calore estremo, ma è soggetto a oscillazioni che possono portare ad annate meno severe. Sebbene il trend di fondo resti orientato verso valori superiori a quelli del secolo scorso, il posizionamento del 2025 come il meno caldo degli ultimi anni invita a una lettura più sfaccettata dei dati, dove la statistica si confronta con la dinamicità dell’atmosfera. L’anno si chiude quindi come un periodo di transizione, in cui la natura ha mostrato una capacità di assestamento che allontana, almeno per ora, la prospettiva di un superamento continuo e ininterrotto dei record termici.