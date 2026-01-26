Clima: IA all’avanguardia migliora le previsioni dei cicloni tropicali

Un nuovo modello di intelligenza artificiale sviluppato dalla Nanjing University of Information Science and Technology promette di rivoluzionare le previsioni dei cicloni tropicali. Chiamato Prithvi-TC, il sistema ha dimostrato una precisione senza precedenti nella stima dell’intensità delle tempeste, con una riduzione del 40% degli errori rispetto ai metodi tradizionali. Il modello affronta uno degli aspetti più complessi della meteorologia: prevedere eventi di rapida intensificazione, storicamente difficili da anticipare. La chiave del successo di Prithvi-TC è un framework a tre fasi che integra dati satellitari, misurazioni atmosferiche e informazioni storiche sui cicloni. Grazie a sofisticate tecniche di apprendimento automatico e a un meccanismo di attenzione che analizza simultaneamente caratteristiche locali e condizioni ambientali più ampie, il sistema cattura i modelli meteorologici con una precisione finora inarrivabile.

I test hanno confermato che Prithvi-TC supera sia i tradizionali modelli numerici sia altri sistemi basati sull’IA. Le implicazioni pratiche sono enormi: previsioni più accurate possono migliorare le evacuazioni, ottimizzare la risposta alle emergenze e ridurre perdite economiche e vite umane nelle aree costiere più vulnerabili.

Con i cambiamenti climatici che aumentano frequenza e intensità dei cicloni, strumenti come Prithvi-TC potrebbero diventare essenziali per proteggere le comunità a rischio.