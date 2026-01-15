Clima, il 2025 è il 4° anno più caldo mai registrato in Francia

Météo-France ha pubblicato il suo rapporto sul clima per il 2025, affermando che l’anno appena conclusosi si classifica come il 4° anno più caldo mai registrato in Francia dall’inizio delle misurazioni nel 1900, dopo il 2022, il 2023 e il 2020, e prima del 2024. Secondo la Traiettoria di Riferimento del Riscaldamento per l’Adattamento ai Cambiamenti Climatici (TRACC), questo sarebbe un anno medio in una Francia con un aumento della temperatura previsto di 2,7°C (orizzonte 2050) e un anno freddo in una Francia con un aumento della temperatura previsto di 4°C (orizzonte 2100), spiega Météo-France.

Punti chiave del 2025

Con una temperatura media stimata di circa +14,0°C , il 2025 si classifica come il quarto anno più caldo mai registrato in Francia dall’inizio delle rilevazioni nel 1900, dopo il 2022, il 2023 e il 2020, e prima del 2024.

Nel corso del 2025, un giorno su due ha registrato temperature superiori alla media stagionale, rispetto a solo uno su cinque al di sotto della media, "segno della rapida evoluzione del nostro clima", affermano gli esperti francesi.

Il 2025 è stato caratterizzato da diversi episodi di temperature insolitamente elevate (maggio, giugno, agosto e anche novembre e inizio dicembre). I record di caldo sono stati dieci volte più numerosi di quelli di freddo.

Secondo l’Osservatorio europeo Copernicus, il 2025 è stato il terzo anno più caldo a livello globale, dopo il 2024 e il 2023. Il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato, il primo a superare la soglia simbolica di 1,5°C di anomalia positiva rispetto all’era preindustriale.

Le precipitazioni cumulate in Francia nel 2025 sono state leggermente inferiori alla media, dopo un 2024 molto piovoso.

La siccità del suolo ha colpito almeno il 30% del Paese tra maggio e agosto 2025. Una siccità estiva di questo tipo sta diventando un evento comune.

del suolo ha colpito almeno il tra maggio e agosto 2025. Una siccità estiva di questo tipo sta diventando un evento comune. L’estate del 2025 è stata caratterizzata da gravi incendi boschivi, aggravati dalle condizioni meteorologiche, come l’incendio di Ribaute (Aude) all’inizio di agosto, che è stato eccezionale sia per le sue dimensioni (11.133 ettari bruciati) che per la sua intensità.

Dopo un anno storicamente nuvoloso nel 2024, i livelli di soleggiamento sono stati quasi il 10% superiori alla media nazionale, con un soleggiamento particolarmente abbondante nella metà settentrionale del Paese (dal +10 al +20%).

Il 2025 nelle varie regioni francesi

In gran parte della metà meridionale del Paese, le temperature medie annue sono state da 1 a 1,3°C superiori alle medie di riferimento del periodo 1991-2020. Nel nord, sono state da 0,9 a 1°C superiori alla norma.

Per quanto riguarda le precipitazioni, dopo un anno straordinario nel 2024 con precipitazioni superiori alla media in tutte le regioni tranne la Corsica, il 2025 è stato caratterizzato da precipitazioni per lo più inferiori alla media o prossime alla norma.