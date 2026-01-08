Clima, il 2025 in Piemonte: un anno dai forti contrasti. I dati Arpa

“Il giorno più caldo del 2025 è stato il 10 agosto e ad Acqui Terme (AL) con +38,8°C si è registrata la temperatura più elevata. Le temperature minime più basse sono state registrate tra il 13 e il 15 gennaio 2025 con il valore più basso di -8,8°C a Castell’Alfero (AT) il 15 gennaio considerando solo le località situate a quota inferiore a 700 m. Il giorno con la più bassa temperatura media dell’anno è stato il 21 novembre con -0,9°C sul territorio piemontese, in occasione di un evento di neve a bassa quota sul Cuneese”, viene spiegato.

“Nei capoluoghi di provincia le temperature massime, medie e minime sono state superiori ai valori del periodo 1991 – 2020, con un maggiore scostamento per le minime. Eccezioni sono le temperature massime a Biella e Verbania che sono risultate lievemente sotto la media rispetto al periodo di riferimento. I valori massimi assoluti nei capoluoghi di provincia sono stati misurati il 28 giugno a Novara e Verbania, il 3 e 4 luglio ad Alessandria, il 10 agosto ad Asti, Biella e Torino, il 13 agosto a Cuneo ed il 15 agosto a Vercelli, con il valore più elevato pari a +37,8°C registrato a Torino. Durante il periodo estivo nei capoluoghi si sono verificate da 3 a 6 ondate di calore, intese come almeno tre giorni consecutivi di caldo intenso; la prima ondata è iniziata già a fine maggio e si è verificata in tutti i capoluoghi, tranne Verbania. I valori minimi nei capoluoghi di provincia sono stati registrati nel mese di gennaio, tra il 13 e il 15, in tutti i capoluoghi tranne che a Cuneo dove la temperatura minima è stata registrata il 23. Il valore minimo, pari a -7,7°C, è stato registrato ad Asti”, aggiunge Arpa Piemonte.

“Osservando l’andamento dello zero termico misurato dal radiosondaggio di Cuneo‑Levaldigi dal 2000 a oggi, si nota chiaramente come, dall’inizio del secolo, le quote siano progressivamente aumentate: sia la media annuale sia i valori massimi stanno seguendo un trend di crescita. Nel 2025 questa tendenza si è leggermente attenuata: lo zero termico ha registrato una media di circa 2.945 metri, un valore un po’ più basso rispetto alla linea di crescita degli ultimi anni. Il picco più elevato è stato raggiunto a fine giugno, quando la quota ha toccato i 5.100 metri, un livello molto alto e ormai non così raro nelle estati più calde”, spiegano gli esperti di Arpa Piemonte.

Precipitazioni

“Dal punto di vista delle precipitazioni annuali in Piemonte, il 2025 ha registrato una precipitazione media di 1113,8mm, lievemente superiore di 84,3mm (pari all’8%) alla norma del periodo 1991-2020″, riporta Arpa Piemonte. “Aprile è stato il mese più piovoso dell’anno, con un accumulo di 227 mm di precipitazioni, e anche quello che ha mostrato la maggiore anomalia positiva: circa il 110% in più rispetto alla media. All’estremo opposto troviamo febbraio, che è risultato il mese più secco, con appena 30,1mm”.

“Anche l’autunno ha segnato un’importante carenza di pioggia: nel bimestre ottobre‑novembre il deficit precipitativo è stato compreso tra il 60% e il 70%. Nonostante ciò, complessivamente 7 mesi su 12 hanno registrato precipitazioni superiori alla norma, consentendo di chiudere l’anno con un lieve surplus pluviometrico. Il giorno più piovoso è stato il 16 aprile, con una media di 73,1mm sul territorio piemontese, mentre i temporali più intensi si sono verificati tra il 21 e il 22 settembre, colpendo in particolare l’Appennino alessandrino”, viene precisato.

“A livello regionale, nel 2025 si sono contati 71 giorni piovosi (considerati tali quando la precipitazione supera i 5 mm), un valore nettamente superiore alla media climatica 1991–2020, che è di 54 giorni: il 31% in più. Nei capoluoghi di provincia, le precipitazioni annuali sono risultate superiori alla norma quasi ovunque, ad eccezione di Novara, Torino e Verbania, dove si è registrato un deficit. Le anomalie variano da –15% a Torino fino a +14% ad Alessandria, che è risultata tra le più piovose. Il numero di giorni piovosi è stato più elevato rispetto alla media climatologica in tutti i capoluoghi: si va dai 77 giorni di Alessandria e Novara fino ai 109 giorni di Verbania (Pallanza), che si conferma uno dei luoghi più piovosi del Piemonte”, continuano gli esperti.

“Le giornate con la precipitazione più abbondante sono cambiate da città a città. Il 16 aprile è la giornata più piovosa per Biella e Asti, il 17 aprile picco per Torino, il 20 maggio massimo a Cuneo e il 28 agosto è stato il giorno più piovoso negli altri capoluoghi. Il valore più elevato in assoluto è stato registrato a Verbania, con 155,2 mm caduti in un solo giorno”.

“Per il terzo anno solare consecutivo, non si è verificata alcuna nevicata di rilievo né a Torino città né, più in generale, sulla pianura piemontese. Un segnale che conferma la crescente difficoltà della neve a raggiungere le basse quote“, segnala Arpa Piemonte.