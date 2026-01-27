Clima, il livello del mare sta aumentando, ma in Groenlandia diminuirà: ecco perché

Sebbene il riscaldamento globale stia causando l’innalzamento del livello del mare nel mondo, è probabile che i livelli del mare intorno alla Groenlandia scendano, secondo un nuovo studio pubblicato su Nature Communications. “La costa della Groenlandia subirà un andamento completamente diverso“, afferma l’autrice principale Lauren Lewright, dottoranda in geofisica presso il Lamont-Doherty Earth Observatory, parte della Columbia Climate School. “Si prevede che il livello del mare in Groenlandia diminuisca“. Secondo lo studio, il calo del livello del mare sarà probabilmente di circa 0,9 metri in un futuro a basse emissioni e di 2,5 metri in un futuro ad alte emissioni entro il 2100.

Diversi fattori in gioco

Questa dinamica apparentemente paradossale è il risultato di diversi fattori. Il più importante tra questi è il rimbalzo della terraferma sotto la calotta glaciale della Groenlandia, una massa di ghiaccio spessa un miglio e mezzo che ricopre l’80% dell’isola e che si scioglie a un ritmo di circa 200 miliardi di tonnellate all’anno. Man mano che la calotta glaciale perde massa, la terraferma sottostante si solleva. Jacqueline Austermann, coautrice dello studio e geofisica presso il Lamont-Doherty, paragona questo effetto alla decompressione di un materasso in memory foam dopo che la persona che vi è sdraiata si alza.

Sia la recente che la storica perdita di ghiaccio stanno determinando il continuo rimbalzo della Groenlandia e, con l’innalzamento dell’isola, il conseguente abbassamento del livello del mare. Nel frattempo, con la perdita di massa dalla calotta glaciale, il livello del mare si abbasserà ulteriormente a causa di un altro fattore, poco considerato nel contesto del cambiamento climatico: la gravità.

“Quando la calotta glaciale è molto grande, ha molta massa. La superficie del mare viene attratta verso la calotta glaciale a causa di questa attrazione gravitazionale“, spiega Lewright. “Man mano che la calotta glaciale perde massa, la sua attrazione gravitazionale sulla superficie del mare diminuisce. Questo si traduce in un abbassamento del livello del mare“. I ricercatori stimano che questo effetto rappresenterà fino al 30% del futuro abbassamento del livello del mare in Groenlandia. Entrambi gli effetti, modificazioni del terreno e della gravità, sono tecnicamente noti come aggiustamento isostatico glaciale.

Lo studio

Altri scienziati hanno studiato l’aggiustamento isostatico glaciale della Groenlandia, ma Lewright e colleghi hanno adottato un approccio unico e completo: hanno sfruttato sia le osservazioni delle variazioni storiche del livello del mare avvenute negli ultimi migliaia di anni, sia i dati di oltre due decenni sulle variazioni di altitudine raccolti dai segnali di 57 torri di comunicazione satellitare sparse per l’isola.

Confrontando le stime modellate delle variazioni del livello del mare e del terreno con queste osservazioni, hanno confermato quanto scoperto in precedenti studi sulla Groenlandia: i rapidi tassi di sollevamento possono essere spiegati solo se la Terra reagisce alla perdita di ghiaccio più velocemente di quanto gli scienziati avessero precedentemente ipotizzato.

Includere questa risposta più rapida – simile a un materasso in memory foam meno rigido – porta anche a un adattamento più rapido e quindi a un maggiore abbassamento del livello del mare intorno all’isola in questo secolo. Questo fattore, in particolare, è stato trascurato in precedenti studi globali sui futuri cambiamenti del livello del mare.

I modelli dei ricercatori prevedono in definitiva che, in uno scenario in cui le emissioni globali di gas serra siano mantenute basse, il livello del mare intorno alla Groenlandia sarà tra 0,73 e 1,1 metri più basso entro la fine del XXI secolo, con una stima intermedia di 0,9 metri. In uno scenario ad alte emissioni, si prevede che il livello del mare scenderà da 1,7 a 3,8 metri, con una stima intermedia di 2,5 metri.

Gli impatti

“Gli impatti saranno molto diversi rispetto a qualsiasi altra parte del mondo“, afferma Austermann. Le comunità costiere, le cui infrastrutture sono state costruite per i livelli del mare attuali, potrebbero rimanere a secco. “L’impatto maggiore riguarda le comunità locali e gli effetti sulle rotte di navigazione, sulla pesca e sulle infrastrutture”, afferma Austermann.

Esiste anche la possibilità che l’abbassamento del livello del mare in Groenlandia determini la stabilizzazione di alcuni ghiacciai nel punto in cui sfociano nell’oceano, rallentandone potenzialmente la scomparsa. “Ma non sappiamo se l’entità dell’abbassamento previsto del livello del mare sia sufficiente a far sì che questo effetto stabilizzante si verifichi“, afferma Austermann.

I risultati emergono da un progetto chiamato Greenland Rising, che studia l’impatto dei cambiamenti locali del livello del mare in Groenlandia. Evidenziano l’importanza di una mappatura del livello del mare specifica per ogni località. Sebbene la Groenlandia sia unica nel suo genere per quanto riguarda le previsioni di abbassamento del livello del mare, i contorni degli innalzamenti altrove saranno modellati dalle circostanze locali.

“Regioni diverse avranno fattori diversi che influenzano il livello del mare in quella località”, afferma Austermann. “Qualsiasi proiezione o valutazione del livello del mare deve essere effettuata su scala locale o regionale“.