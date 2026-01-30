Clima, in Alto Adige il gennaio più freddo degli ultimi 5 anni

In Alto Adige, “il mese di gennaio in archivio è stato il più freddo degli ultimi cinque anni, con temperature inferiori di 0,5-1°C rispetto alla media pluriennale del periodo di riferimento 1991-2020, dipese da un’ondata di freddo nella prima metà del mese“, riassume il meteorologo Dieter Peterlin dell’Ufficio provinciale Meteorologia e prevenzione valanghe. “Se invece confrontiamo i dati con quelli dei decenni precedenti, anche questo mese di gennaio è stato più mite rispetto alla media“, ha rimarcato Peterlin. La temperatura massima è stata registrata il 22 gennaio con +11,2°C alla stazione meteorologica di Bronzolo. La temperatura più bassa l’8 gennaio a Sesto con -18,8°C.

“Dopo settimane di siccità, una settimana fa il tempo è variato: due “depressioni mediterranee” hanno portato precipitazioni su tutto il territorio: fino alla fine di questo mese in molte località il tempo è stato maggiormente piovoso e nevoso rispetto alla media di gennaio“, riferisce il meteorologo Peterlin. Un anticiclone porterà in Alto Adige un clima invernale stabile e soleggiato. Nella prossima settimana, sono previste ulteriori precipitazioni da martedì 3 a mercoledì 4 febbraio.