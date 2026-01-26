Clima, “quasi metà della popolazione mondiale esposta a caldo estremo entro il 2050”: lo studio

Un nuovo studio dell’Università di Oxford rileva che quasi metà della popolazione mondiale (3,79 miliardi) vivrà in condizioni di caldo estremo entro il 2050 se le temperature globali aumentassero di 2°C rispetto ai livelli preindustriali, uno scenario che i climatologi considerano sempre più probabile. I risultati, pubblicati su ‘Nature Sustainability’, “hanno gravi implicazioni per l’umanità“, spiega il team di Oxford: Repubblica Centrafricana, Nigeria, Sud Sudan, Laos e Brasile sono i Paesi che subiranno gli aumenti più significativi delle temperature pericolosamente elevate. Lo studio prevede che le popolazioni più colpite saranno India, Nigeria, Indonesia, Bangladesh, Pakistan e Filippine.

I Paesi con climi più freddi vedranno una variazione relativa molto più ampia nelle giornate eccessivamente calde, più che raddoppiando in alcuni casi. Rispetto al periodo 2006-2016, quando l’aumento della temperatura media globale ha raggiunto +1°C rispetto ai livelli preindustriali, lo studio rileva che un riscaldamento di +2°C porterebbe a un raddoppio (aumento del 100%) in Austria e Canada, al 150% nel Regno Unito, in Svezia e Finlandia, al 200% in Norvegia e a un aumento del 230% in Irlanda.

La necessità di misure di adattamento

Dato che l’ambiente costruito e le infrastrutture in questi Paesi sono prevalentemente progettati per condizioni di freddo (ad esempio, abitazioni che massimizzano l’apporto solare e riducono al minimo la ventilazione), anche un aumento moderato della temperatura rischia di avere impatti sproporzionatamente gravi rispetto alle regioni che dispongono di maggiori risorse, capacità di adattamento e capitale incorporato per gestire il calore.

“Il nostro studio dimostra che la maggior parte dei cambiamenti nella domanda di riscaldamento e raffreddamento si verificano prima di raggiungere la soglia di 1,5°C, il che richiederà l’implementazione tempestiva di significative misure di adattamento. Ad esempio, molte case potrebbero aver bisogno di installare l’aria condizionata nei prossimi cinque anni, ma le temperature continueranno ad aumentare molto tempo dopo se raggiungeremo un riscaldamento globale di 2°C – afferma Jesus Lizana, autore principale dello studio -. Per raggiungere l’obiettivo globale di emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2050, dobbiamo decarbonizzare il settore edilizio sviluppando al contempo strategie di adattamento più efficaci e resilienti“.

“I nostri risultati dovrebbero essere un campanello d’allarme – conferma Radhika Khosla, responsabile dell’Oxford Martin Future of Cooling Programme -. Superare +1,5°C di riscaldamento avrà un impatto senza precedenti su tutto, dall’istruzione alla salute, dalle migrazioni all’agricoltura. Lo sviluppo sostenibile a zero emissioni nette rimane l’unica strada consolidata per invertire questa tendenza verso giornate sempre più calde. È imperativo che i politici riprendano l’iniziativa in tal senso”.

Aumento della domanda di energia

L’aumento previsto del caldo estremo comporterà anche un aumento significativo della domanda di energia per i sistemi di raffreddamento e delle relative emissioni, mentre la domanda di riscaldamento in Paesi come Canada e Svizzera diminuirà.

I risultati dello studio sono misurati in ‘gradi giorno di raffreddamento’ e ‘gradi giorno di riscaldamento’, parametri comunemente utilizzati nella ricerca sul clima e nelle previsioni meteorologiche per stimare se sia necessario un raffreddamento o un riscaldamento per mantenere le persone entro temperature di sicurezza.

Gli autori hanno utilizzato il modello climatico HadAM4 sviluppato dal Met Office del Regno Unito, che può essere eseguito su più computer. “Questa efficienza computazionale consente la generazione di proiezioni climatiche molto ampie e ad alta risoluzione su diversi livelli di riscaldamento globale, da 1°C (2006-2016) a 1,5°C e 2,0°C, indipendentemente dalla tempistica di questi cambiamenti”, spiega Lizana.

Lo studio include anche un set di dati open source sulla domanda globale di riscaldamento e raffreddamento, composto da 30 mappe globali con una risoluzione di circa 60km che catturano l’intensità climatica in ‘gradi giorno di raffreddamento’ e ‘gradi giorno di riscaldamento’ a livello mondiale.