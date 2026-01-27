Clima, Report sui ghiacciai valdostani: aumentano le temperature e calano le precipitazioni

Temperature medie in aumento di 0,8°C rispetto alla media storica 2002-2024 e precipitazioni in calo dell’8% rispetto alla media. Sono alcuni dei dati emersi dall’aggiornamento del Report annuale sui Ghiacciai valdostani “sottoZero”, realizzato nell’ambito delle attività della Cabina di Regia dei Ghiacciai Valdostani. Altri dati: neve fresca accumulata annua pari a 430 centimetri, in calo netto rispetto ai 591cm dell’anno precedente e inferiore dell’11% alla media; altezza massima della neve pari a 114cm, segnando un -19% rispetto alla media storica e alla stagione passata; riserva idrica pari a 1.190 milioni di metri cubi, in lieve flessione rispetto ai 1.220 milioni all’anno scorso.

Per quanto riguarda l’evoluzione del patrimonio glaciale, nel 2025 grazie all’impiego di immagini satellitari della missione Spot (precisione 1,5 metri per pixel), è stata completata la nuova mappatura della superficie glaciale. Inoltre il censimento registra 125 ghiacciai persi in 50 anni, con un’accelerazione che ha portato alla scomparsa di 12 corpi glaciali negli ultimi 5 anni.

“Le evidenze del 2025 – si legge in una nota – confermano il persistere di un trend climatico caratterizzato da deficit idrici e termici superiori alle medie storiche del periodo 2002-2024. Il peggioramento del bilancio di massa glaciale, unitamente all’aumento della profondità di scongelamento del permafrost, documenta una fase di contrazione strutturale del patrimonio criosferico regionale. I dati rilevati evidenziano una riduzione congiunta delle riserve idriche nivoglaciali e delle precipitazioni complessive rispetto all’annualità precedente”.

La piattaforma si articola in 14 indicatori scientifici suddivisi in cinque macro-aree tematiche: ghiacciai, permafrost, precipitazioni, temperatura e statistiche annuali. Il portale è costantemente alimentato dai partner della Cabina di Regia dei Ghiacciai Valdostani, attraverso una stretta collaborazione scientifica tra i tecnici di Fondazione Montagna sicura – che ne cura il coordinamento – dell’ARPA Valle d’Aosta, della Società meteorologica italiana e del Centro funzionale e pianificazione della Presidenza dalla Regione.