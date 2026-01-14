Clima, Vigili del Fuoco: “persa la stagionalità, interventi tutto l’anno”

“C’è stata una perdita di stagionalità del rischio. Ovvero: Ora c’è una sorta di impazzimento del clima e degenerazione della regolarità climatica. C’è una stagionalità pressoché continua. E siamo chiamati, in senso crescente, a intervenire in senso temporale in tutti i mesi dell’anno. È una condizione quasi permanente“: è quanto ha dichiarato Eros Mannino, Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, in audizione nella commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano. Parlando di alcuni eventi idrogeologici avvenuti negli anni, Mannino ha evidenziato: questi scenari “sono sempre più violenti e distribuiti uniformemente del territorio“.