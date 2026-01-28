Colombia, trovato l’aereo disperso: tutte morte le persone a bordo

È stato ritrovato l’aereo Beechcraft 1900 della compagnia statale colombiana Satena, scomparso mentre operava la tratta regionale Cúcuta-Ocaña. Lo ha confermato l’Aviazione civile colombiana, precisando che tutti i 15 occupanti del velivolo sono deceduti. Tra loro anche un deputato e un giudice del tribunale di pace. L’aereo decollato alle 11.42 sarebbe dovuto atterrare poco dopo mezzogiorno; l’ultimo contatto con il controllo aereo risale alle 11.54. L’aereo è precipitato nella zona rurale di La Playa de Belèn. Le cause dell’incidente sono oggetto di indagine.