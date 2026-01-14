Così l’antico Oceano Tetide ha plasmato il paesaggio dell’Asia centrale: lo studio

Una nuova ricerca dell’Università di Adelaide suggerisce che la potenza dell’antico Oceano Tetide potrebbe aver plasmato la topografia dell’Asia centrale durante il Cretaceo. I ricercatori hanno fatto la scoperta utilizzando un approccio big data che ha coinvolto centinaia di modelli di storia termica pubblicati per l’Asia centrale nel corso di tre decenni di ricerca. La creazione del paesaggio della massa continentale è spesso attribuita all’interazione tra processi tettonici, climatici e legati al mantello negli ultimi 250 milioni di anni. “Abbiamo scoperto che il cambiamento climatico e i processi legati al mantello hanno avuto solo una scarsa influenza sul paesaggio dell’Asia centrale, che ha mantenuto un clima arido per gran parte degli ultimi 250 milioni di anni“, ha affermato il Dott. Sam Boone, ricercatore post-dottorato presso l’Università di Adelaide al momento della ricerca. “Invece, le dinamiche del lontano Oceano Tetide possono essere direttamente correlate a brevi periodi di formazione di montagne in Asia centrale”.

L’oceano Tetide, un tempo imponente, si chiuse durante il periodo Meso-Cenozoico, che abbraccia gli ultimi 250 milioni di anni. Oggi ne rimane solo il Mar Mediterraneo.

Come i movimenti tettonici hanno plasmato la regione

“L’attuale rilievo dell’Asia centrale è stato in gran parte determinato dalla collisione tra India ed Eurasia e dalla convergenza in corso“, ha affermato il coautore, il professore associato Stijn Glorie, della Facoltà di Fisica, Chimica e Scienze della Terra dell’Università di Adelaide.

Tuttavia, durante il Cretaceo, i dinosauri avrebbero visto anche un paesaggio montuoso, simile all’attuale Provincia di Basin-and-Range negli Stati Uniti occidentali.

Si pensa che l’estensione della Tetide, dovuta al ritiro di lastre di crosta oceanica in subduzione, abbia riattivato antiche zone di sutura in una serie di dorsali approssimativamente parallele in Asia centrale, fino a migliaia di chilometri di distanza dalla zona di collisione dell’Himalaya.

Utilizzo di modelli termici per svelare la storia

I modelli di storia termica alla base di questa ricerca hanno permesso ai ricercatori di svelare storie finora inesplorate sulla formazione della Terra.

“Questi modelli sono stati costruiti utilizzando metodi di termocronologia e rivelano come le rocce si siano raffreddate quando sono state portate in superficie durante il sollevamento delle montagne e la successiva erosione“, ha affermato la Professoressa Associata Glorie. “Abbiamo analizzato una raccolta di modelli di storia termica in funzione dei modelli di tettonica a placche per l’evoluzione dell’oceano della Tetide, nonché dei modelli di precipitazione profonda e di convezione del mantello”.

Applicare l’approccio ad altre regioni

Il Prof. Glorie, il cui studio è stato pubblicato sulla rivista Communications Earth & Environment, ha affermato che lo stesso approccio potrebbe essere applicato ad altre aree del globo.

“Ci sono molte parti del pianeta in cui i fattori e i tempi della formazione delle montagne e/o del rifting sono poco compresi. Ad esempio, più vicino a noi, la storia della separazione dell’Australia dall’Antartide è alquanto enigmatica“, ha affermato. “L’Australia si è allontanata circa 80 milioni di anni fa, ma non vi è alcuna traccia evidente di questo nella registrazione della storia termica dei margini della placca antartica o australiana. Invece, registrano storie di raffreddamento molto più antiche. Stiamo applicando lo stesso approccio utilizzato in Asia centrale per approfondire la comprensione della separazione tra Australia e Antartide”, ha concluso.