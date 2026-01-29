Crisi Arpa Sicilia, Csa-Cisal: “serve subito un tavolo di crisi”

“L’Arpa Sicilia ha una scopertura d’organico superiore al 70% e versa in una condizione di dissesto funzionale che ne compromette le attività più basilari. Oggi, durante l’incontro presso l’assessorato regionale all’Ambiente convocato dopo le nostre proteste di piazza, abbiamo chiesto ufficialmente l’apertura di un tavolo di crisi per Arpa e la stabilizzazione dei 95 precari i cui contratti scadranno a febbraio, con una norma in deroga da approvare all’Ars”. Lo dice Giuseppe Badagliacca del sindacato Csa-Cisal, dopo l’incontro che si è tenuto a Palermo alla presenza del Segretario particolare e del Capo di Gabinetto dell’assessore regionale all’Ambiente Giusi Savarino, a seguito del sit-in dei giorni scorsi sulla vertenza di Arpa.

“La prossima settimana – continua Badagliacca – ci sarà un nuovo incontro all’assessorato, nel quale l’Arpa produrrà un prospetto dettagliato della situazione organica e finanziaria dell’ente. Chiediamo risposte concrete e immediate e confidiamo nel dialogo costruttivo, in caso contrario torneremo in piazza a far sentire la nostra voce in difesa dei lavoratori”.