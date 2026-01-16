Da oggi sigarette più care, aumenti fino a 30 cent a pacchetto

Da oggi fumare costa di più. Scattano infatti gli aumenti sui prezzi delle sigarette previsti dalla manovra di bilancio, con rincari che possono arrivare fino a 30 centesimi a pacchetto. A inaugurare la nuova tornata di aumenti è Philip Morris, il gruppo con la quota di mercato più alta in Italia. Le Marlboro, tra le marche più diffuse, passano ad esempio da 6,50 a 6,80 euro. Gli incrementi riguardano anche sigari e tabacco trinciato, mentre restano esclusi, almeno per ora, i prodotti a tabacco riscaldato come le Terea. Nei prossimi giorni l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pubblicherà le tabelle aggiornate con i prezzi di tutte le altre marche, consultabili sul sito dell’Adm. Gli aumenti proseguiranno anche nel 2027 e nel 2028: il gettito atteso per quest’anno è stimato in circa 900 milioni di euro.