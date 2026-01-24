Dai Giorni della Merla alla Candelora, l’Italia si prepara al “clou” dell’inverno (o alla primavera?)

Siamo al 24 gennaio e, come ogni anno, un sottile brivido di attesa percorre lo Stivale. Non è solo il freddo a pizzicare la pelle, ma quella curiosità ancestrale che ci lega al calendario contadino. Mancano pochissimi giorni ai fatidici Giorni della Merla e alla successiva Candelora: un binomio che, per secoli, è stato l’unico “bollettino meteo” affidabile per i nostri nonni. Cosa dobbiamo aspettarci davvero quest’anno? Sarà un finale d’inverno col botto o un anticipo di primavera?

I Giorni della Merla, bianco e nero

Il 29, 30 e 31 gennaio sono, per tradizione, i giorni più freddi dell’anno. La leggenda più celebre racconta di una merla (all’epoca dal piumaggio bianco) che, per ripararsi dal gelo di un gennaio particolarmente cattivo, si rifugiò in un comignolo insieme ai suoi piccoli. Ne uscì il 1° febbraio, sana e salva, ma completamente nera di fuliggine. Da allora, tutti i merli portano quel colore.

Perché sono importanti oggi?

La statistica vs la leggenda: sebbene i cambiamenti climatici abbiano reso gli inverni più imprevedibili, la memoria collettiva cerca ancora in questi tre giorni la conferma della potenza della natura;

Il presagio: secondo la tradizione, se i Giorni della Merla sono davvero freddi, la primavera arriverà puntuale e mite. Se invece sono caldi, la "bella stagione" potrebbe farsi attendere.

Candelora: il “passaggio” verso la luce

Appena dopo la Merla, il 2 febbraio, arriva la Candelora (o Purificazione di Maria). In questa data la Chiesa benedice le candele, simbolo di Cristo “Luce del mondo”, ma il folklore popolare guarda dritto al cielo. In Italia, sebbene con diverse variazioni, il proverbio più famoso recita: “Per la Santa Candelora, se nevica o se piove dell’inverno siamo fora; ma se l’è sole o solicello, siamo sempre a mezzo inverno“.

Insomma, un paradosso affascinante: se il 2 febbraio è una bella giornata di sole, l’inverno durerà ancora a lungo. Se invece il tempo è brutto, la primavera è dietro l’angolo. È un po’ la versione mediterranea del “Giorno della Marmotta” americano.

Tra scienza e folklore

Certo, guardare le mappe satellitari è più preciso che osservare il volo di un uccello o il fumo di una candela, ma il fascino di queste tradizioni risiede nella nostra necessità di connessione con i cicli naturali. In un’epoca di algoritmi e previsioni iper-tecnologiche, fermarsi a osservare se la “Merla” trema dal freddo o se la “Candelora” splende di sole ci ricorda che, nonostante tutto, facciamo ancora parte di un ritmo antico e meraviglioso.

Un consiglio

Non mettete ancora via i cappotti pesanti basandovi solo sul sole della Candelora. La natura ama sorprenderci e, come sanno bene gli agricoltori, l’inverno ha spesso la coda lunga.